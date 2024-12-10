«Могут втихую»: оставшейся без концертов группе «Би-2» предрекли возвращение в РФ

Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов допустил, что участники коллектива «Би-2» могут вернуться в РФ. Об этом он заявил изданию «Абзац».

Недавно один из основателей «Би-2» Шура (настоящее имя Александр Уман) пожаловался, что в России группа собирала стадионы, а теперь за границей с трудом продает билеты на шоу.

По мнению Степанцова, солисты «Би-2» в ближайшее время могут предпринять попытку вернуться в родную страну.

«Они могут втихую вернуться в Россию, пока в кулуарах решается вопрос о том, стоит ли пускать на сцену персонажей вроде осудившей спецоперацию Дианы Арбениной. Это будет экспериментом в рамках проверки народного терпения с участием Владимира Познера, Ивана Урганта и группы «Би-2». Вокалист-иноагент приедет и, скорее всего, сделает вид, что ничего не говорил», – поделился артист.

Музыкант отметил, что большинство мест в культуре следует отдавать патриотично настроенным артистам. Он добавил, что в таком случае у эмигрировавших деятелей культуры не будет возможности вернуться в Россию на заработки.

Ранее солист «Би-2» Егор Бортник* (признан в РФ иноагентом) рассказал, кто финансирует группу.