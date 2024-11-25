«Начинаешь понимать, что такое совесть»: солист Би-2 Егор Бортник* рассказал, кто финансирует группу

Певец Егор Бортник* (признан иноагентом на территории России) признался, что его группа переживала не самые лучшие времена. Так, артисту даже пришлось попрощаться с «большой и дорогой» квартирой в Москве.

Солист Би-2 рассказал на YouTube-шоу «Без ретуши», что у него не было средств выплачивать зарплату участникам музыкального коллектива. Поэтому в моменте исполнитель пришлось пойти на отчаянный шаг и продать недвижимость в столице. Сейчас, по его словам, ситуация обстоит лучше.

«Я свое благополучие возложил на жертвенный алтарь и ни капельки об этом не жалею. В этот момент ты начинаешь понимать, что такое совесть», — заявил Бортник*.

Ранее солист группы Би-2 сообщил, что собирается выбросить все российские награды после того, как лишился авторских отчислений. Иностранные награды артист трогать не собирается.

*признан иноагентом на территории России