«Мы не собираем 10−15 тысяч»: Шура Би-2 пожаловался на скромные концерты за границей

Шура Би-2 пожаловался на скромные концерты за границей. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».

Шура Би-2 дал интервью латвийским журналистам, в котором рассказал о том, что сейчас он не может собрать такое же количество зрителей на своих зарубежных концертах, как когда-то в России.

«Да, мы не собираем по десять-пятнадцать тысяч человек, как это было в России. Но это абсолютно благодарная публика. У нас сейчас был большой тур: Германия, Скандинавия, Чехия. В Германии были полные залы — три-четыре-пять тысяч человек», — рассказал он.

Музыкант добавил, что на заграничные выступления приезжают и Россияне. Шура Би-2 также признался, что записал совместную песню с Лаймой Вайкуле.

«Мы с Лаймой буквально недавно записали дуэт, который появится, я думаю, в феврале — это такой диско-хаус трек», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что российское юрлицо группы «Би-2» ушло в минус на 8 млн рублей.