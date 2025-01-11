Могут остаться без жилья: Леонид Агутин и Анжелика Варум рискуют потерять квартиру в Лос-Анджелесе

Анжелика Варум и Леонид Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Калифорнии за 200 млн рублей.

Звездная пара может лишиться жилья, которое находится в Лос-Анджелесе, из-за лесных пожаров, которые начались 7 января после сильного ветра.

Агутин и Варум могут остаться без жилья в Калифорнии, так как именно «где-то в тех краях» находится их квартира, площадь которой составляет около 300 кв.м, а ее рыночная стоимость стартует от 200 млн рублей. Подробности приводит aif.ru.

Также, по данным источника, именно в этом месте артистка проживала до начала специальной военной операции.

Огонь уже успел поглотить такие районы города, как Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Нынешний президент США Джо Байден назвал пожары в Америке самыми разрушительными за всю историю штата. Из-за лесных пожаров в зоне бедствия оказались дома многих голливудских знаменитостей, включая Пэрис Хилтон.

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