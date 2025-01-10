«Как больно»: Яна Рудковская объяснила, почему виллы звезд Голливуда не могут спасти от пожара

Продюсера Яну Рудковскую возмутили появившиеся в социальных сетях ироничные комментарии о пожарах в окрестностях Лос-Анджелеса, в результате которых сгорели виллы голливудских звезд.

«Когда я вижу ухмылки и издевательства в Сети, что в Калифорнии рядом океан, и что пожар было бы очень легко потушить, понимаю, что люди очень мало знают о природе лесных пожаров», - написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Как пояснила жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, виной всему не плохая работа пожарных, а ураганные ветры, которые за секунду раздувают пламя и увеличивают площадь, охваченную огнем.

«Пожарные не могут с этим справиться и локализовать очаги, не хватает людей и ресурсов. И как больно на это смотреть. Четвертый день полыхают пожары. Погибли люди, сгорели более 10 тысяч домов, в том числе на Голливудском холме и в элитном районе Пасифик-Палисейдс, эвакуированы сотни тысяч людей», - отметила Яна.

Она также напомнила, что звезды Голливуда потеряли виллы, стоимостью в несколько миллионов долларов. В частности, по данным Рудковской, сгорел особняк звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер и ее супруга Адама Броуди стоимостью 6,5 миллиона долларов.

Напомним, с 7 января в районе Лос-Анджелеса бушуют пожары. Стихия затронула престижные районы, включая Малибу. Из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

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