Алексей Воробьев вернулся на свою виллу в США и заявил об отсутствии электричества

Певец и актер Алексей Воробьев оказался в эпицентре пожаров, бушующих в Лос-Анджелесе. Ему пришлось вместе с любимой собакой породы корги экстренно эвакуироваться, однако артист уже вернулся на свою виллу и вышел на связь с поклонниками.

В своем блоге Алексей опубликовал короткое видео и рассказал, что сейчас происходит. Как пояснил артист, в части города, где находится его особняк, уже потушили пожар. Само жилье не пострадало, однако пока дом полностью обесточен.

«О ситуации с пожарами на сегодня. В этой части города пожары были потушены, и мы с Моцартом даже смогли вернуться домой. Сейчас эта часть Лос-Анджелеса вне опасности, но электричества в домах по-прежнему нет», - заявил Воробьев.

Он также с иронией отметил, что в следующий раз воспользуется советами депутатов Госдумы и будет выбирать места для отдыха «попрохладнее».

«Вот такие новогодние каникулы. Надеюсь, ваши проходят лучше», —заключил певец.

Напомним, с 7 января в районе Лос-Анджелеса бушуют пожары. Стихия затронула престижные районы, включая Малибу. Из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

Ранее певица Люся Чеботина намекнула, что обладает даром предвидения. Она обратила внимание на то, что ее песня «Плакал Голливуд» оказалась пророческой.