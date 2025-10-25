«Могут дать по башке»: Мария Погребняк решила нанять охрану для съемок

Мария Погребняк решила нанять охрану для съемок.

37-летняя блогерша приостановила съемки своей кулинарной рубрики «Готовим с Машей», так как формат может быть небезопасен для нее. В мини-передаче герои, к которым многодетная мама приезжает домой и готовит блюда по их рецептам.

«Мой директор меня предупредил, что это очень опасно. Я же еду одна, вернее, с помощницей, которая снимает нашу готовку. А ведь могу приехать к какому-то ненормальному человеку, мне дадут по башке и все — никто не узнает, где я и что со мной», — рассказала Погребняк.

Теперь Мария намерена тщательно проверять героев рубрики, их адреса и безопасность. Она также планирует ездить на съемки с телохранителем.

«Я буду ездить с охраной. Потому что опасно. Я знаю, что многие меня любят, но есть, кто меня недолюбливают, кто-то может специально это сделать в своих корыстных целях. Ну или могу попасть к какому-то ненормальному. Решаем, как меня обезопасить», — объяснила подруга Ольги Бузовой в личном блгоге.

Напомним, что многодетная мама уже демонстрировала свои кулинарные таланты на шоу «Битва шефов», где заняла первое место, впечатлив Константина Ивлева.

