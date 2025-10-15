«У меня торчат ребра, глаза впали»: Мария Погребняк превратилась в «ходячий скелет» из-за ошибки врача

Блогерша Мария Погребняк рассказала об ошибке врача, из-за которой столкнулась с истощением и обезвоживанием. По словам звезды реалити-шоу, она похожа на «ходячий скелет».

В личном Telegram-канале Погребняк опубликовала снимок, на котором показала, как у нее сейчас торчат ребра. Она отметила, что экстремальная худоба – это последствие неправильно назначенного препарата для очищения организма. По ее мнению, специалист не учел многие факторы и прописал ей «слоновью» дозу.

«У меня не просто очищение, у меня обезвоживание. Для меня это доза была слоновьей. У меня и так худые ноги, они просто исчезли, у меня торчат ребра, глаза впали, я ходячий скелет. Отвратительный вид. Мне хочется лечь и не вставать», - отметила Мария.

Подруга Ольги Бузовой подчеркнула — сил нет настолько, что ей трудно даже стоять. К слову, произошло это как раз в тот период, когда Погребняк узнала о болезни маленького сына. У Владимира диагностировали ковид.

