Мария Погребняк пригрозила штрафом Надежде Санько из-за публчиных оскорблений

Мария Погребняк пригрозила Надежде Санько из-за публчиных оскорблений.

Блогерша заявила, что не оставит без ответа публичные нападки супруги Павла Мамаева: она намерена добиться ответственности за ее высказывания. Поводом стал очередной виток конфликта между Санько и экс-супругой футболиста Аланы Мамаевой.

По словам Марии, она уже следит за переписками и публикациями, касающимися семейной драмы, и собирает доказательства для возможного обращения к правоохранительным или судебным органам.

Блогер намерена заставить Надежду «понести ответственность» за оскорбления в интернете и унизительные комментарии в адрес Аланы и ее близких подруг.

Теперь Погребняк обещает, что этот характерный «хейт» не останется без последствий. «Я слежу за всем, что она пишет. И хозяйка слова — пусть несёт цену своих слов», — подчеркнула она в интервью знакомым источникам.

Ранее Надежда публично обвинила Алану в том, что та обвиняет ее в разрушении их семьи. Мамаева в ответ опубликовала скриншоты переписок и назвала Санько «Крысой Гадин», утверждая, что у нее есть доказательства лжи.

Также сообщалось, что жена Павла Мамаева жестко ответила Алане Мамаевой и Марии Погребняк.

