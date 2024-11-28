«Мое тело — мое дело»: певица Алсу объяснила, зачем набила новую татуировку

41-летняя певица Алсу заявила, что ее татуировка не связана с громким разводом. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Певица Алсу удивила публику, сделав тату на шее. Россияне подумали, что ее поступок связан с громким разводом. По данным СМИ, бизнесмен Ян Абрамов неоднократно был замечен в изменах. Во время концерта «Симфония Феникса» знаменитость опровергла связь тату со стрессом от расставания с мужем. Алсу отметила, что у нее уже есть рисунки на теле: впервые она сделала «наколку» в 16 лет.

«Многие написали: «Она на таком стрессе сейчас, что пришлось сделать тату». Полная чушь! Я сделала татуировку, потому что мне так хорошо. Мое тело — мое дело», — высказалась знаменитость.

Алсу добавила, что не понимает интереса публики к ее поступку.

Ранее 41-летняя певица Алсу заявила, что оставила фамилию Яна Абрамова после развода. Подробности читайте в этой новости.

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