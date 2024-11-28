22-летняя внучка Никиты Михалкова похвасталась стройной фигурой после родов
© Starface.ru
22-летняя внучка Никиты Михалкова похвасталась стройной фигурой после родов. Наталья Степаненко показала кадры в обтягивающей одежде в соцсети.
4 ноября Наталья родила сына. Она сообщила об этом, показав бирку из роддома. После родов прошло всего 3 недели, а внучка Михалкова уже находится в хорошей форме. Она подчеркнула фигуру, надев бежевый лонгслив и светлые джинсы. При этом Наталья не стала раскрывать секрет стройности.
Напомним, внучка Михалкова вышла замуж в июне. Известно, что ее избранником стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Он является выпускником МГИМО.
Ранее Надежда Михалкова заявила, что пострадала на съемках сериала «Первый номер». Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Диана Арбенина назвала «лучшим» концерт в Петербурге после падения с балкона.