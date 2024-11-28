НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 ноября 2024, 09:37
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22-летняя внучка Никиты Михалкова похвасталась стройной фигурой после родов

22-летняя внучка Никиты Михалкова похвасталась стройной фигурой после родов

© Starface.ru

22-летняя внучка Никиты Михалкова похвасталась стройной фигурой после родов. Наталья Степаненко показала кадры в обтягивающей одежде в соцсети.

4 ноября Наталья родила сына. Она сообщила об этом, показав бирку из роддома. После родов прошло всего 3 недели, а внучка Михалкова уже находится в хорошей форме. Она подчеркнула фигуру, надев бежевый лонгслив и светлые джинсы. При этом Наталья не стала раскрывать секрет стройности.

22-летняя внучка Никиты Михалкова похвасталась стройной фигурой после родов

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, внучка Михалкова вышла замуж в июне. Известно, что ее избранником стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Он является выпускником МГИМО.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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