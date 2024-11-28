22-летняя внучка Никиты Михалкова похвасталась стройной фигурой после родов. Наталья Степаненко показала кадры в обтягивающей одежде в соцсети.

4 ноября Наталья родила сына. Она сообщила об этом, показав бирку из роддома. После родов прошло всего 3 недели, а внучка Михалкова уже находится в хорошей форме. Она подчеркнула фигуру, надев бежевый лонгслив и светлые джинсы. При этом Наталья не стала раскрывать секрет стройности.