«Есть возможность и энтузиазм»: Настя Ивлеева захотела создать «честные» СМИ

Блогер Анастасия Ивлеева прервала молчание после скандала с «голой» вечеринкой и рассказала о планах создать «классные и честные СМИ». По словам девушки, эта идея появилась после многочисленных публикаций о ней с домыслами и отсутствием фактов.

Ивлеева выразила уверенность в необходимости появления прессы, которая бы анализировала ситуацию с двух сторон.

«Благодаря этим событиям, которые произошли со мной непосредственно и на опыте, по чтениям новостей, вымыслов, отсутствию фактов практически в ноль я поняла, что есть возможность и энтузиазм создать честные СМИ», — сказала блогер в интервью YouTube-каналу «Лука Ебков».

Ивлеева также пожаловалась, что после скандала она нигде не могла высказать свою позицию и как-то оправдаться за вечеринку, так как подверглась хейту со всех сторон.

Ранее Настя Ивлеева заявила, что столкнулась с «тотальным враньем» в свой адрес и заверила, что никогда не задумывалась об эмиграции. В частности, она назвала ярким примером клеветы отъезд в Дубай. По словам Ивлеевой, слухи появились в Рождество, которое она отмечала со своими близкими в Петербурге.