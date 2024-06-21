Модель Виктория Боня заявила, что в ближайшие 5 лет усыновит ребенка. Об этом сообщает The Voice.

В конце июня в Сети появилась новость о скором пополнении в семье Бони. Виктория сообщила, что готова вновь стать мамой и усыновить ребенка. В беседе с журналистами модель уточнила, что решится на этот шаг в течение пяти лет.

«Я давно об этом думаю. Решусь на этот шаг в ближайшие 5 лет. Пока собираю информацию», — пояснила знаменитость.

Ранее Виктория Боня впервые озвучила причину расставания с Русланом Гасановым. Модель и молодой бизнесмен встречались всего несколько месяцев. В 2024 году Виктория заявила, что они разошлись, сохранив дружеские отношения. Подробности читайте в этой новости.

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