Модель Виктория Боня в день 44-летия сообщила, что у нее прекрасное тело. Об этом информирует издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

27 ноября 2023 года Виктория отметила 44-летие. В соцсети Боня рассказала о своем рождении.

Светская львица родилась в Краснокаменске. Мама Виктории отметила, что она появилась на свет «с улыбкой на лице и ясным взглядом». По мнению Бони, за 44 года она прошла «свой путь» в «прекрасном теле и в этом красивом мире».

«Я благодарна, в первую очередь, себе и вам за то, что вы меня создали», — высказалась модель.

Боня с юмором добавила, что она отметила второе 22-летие.

Напомним, что к своему торжеству Виктория подошла с обновленной внешностью. Недавно она перенесла пластику лица и нарастила волосы.

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