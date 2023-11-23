Новость о свадьбе не обрадовала Боню: она умоляет оставить в покое
Виктория Боня ответила на вопрос о свадьбе фразой «давайте не будем».
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Блогер Виктория Боня не стала отвечать на вопрос о планах на будущее с Русланом Гасановым, хотя некоторое время назад намекнула на свадьбу. Обычно ведущая с охотой делится событиями в своей жизни и мнением, но не в этом случае.
До Бони дозвонились журналисты сайта Woman.ru. На просьбу рассказать о планах на будущее с Гасановым она ответила: «Молю вас, можно я не буду ничего комментировать? Все что я могла сказать, я сказала у себя. Давайте не будем, пожалуйста».
Издание отмечает, что Боня была чем-то расстроена.
Известно, что Гасанов до сих пор не разведен. Его жена была против развода и рвала паспорт, так что бракоразводный процесс затянулся. При этом у пары не было детей.
Боня намекнула, что обсуждает с Гасановым планы о браке, но отказалась говорить о них подробно. Пока блогер не была замужем, хотя имеет дочь от бизнесмена Александра Смерфита.
Ранее мы писали, как Боня преподнесла новость о возможной свадьбе.