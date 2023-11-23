Новость о свадьбе не обрадовала Боню: она умоляет оставить в покое

Блогер Виктория Боня не стала отвечать на вопрос о планах на будущее с Русланом Гасановым, хотя некоторое время назад намекнула на свадьбу. Обычно ведущая с охотой делится событиями в своей жизни и мнением, но не в этом случае.

До Бони дозвонились журналисты сайта Woman.ru. На просьбу рассказать о планах на будущее с Гасановым она ответила: «Молю вас, можно я не буду ничего комментировать? Все что я могла сказать, я сказала у себя. Давайте не будем, пожалуйста».

Издание отмечает, что Боня была чем-то расстроена.

Известно, что Гасанов до сих пор не разведен. Его жена была против развода и рвала паспорт, так что бракоразводный процесс затянулся. При этом у пары не было детей.

Боня намекнула, что обсуждает с Гасановым планы о браке, но отказалась говорить о них подробно. Пока блогер не была замужем, хотя имеет дочь от бизнесмена Александра Смерфита.

Ранее мы писали, как Боня преподнесла новость о возможной свадьбе.