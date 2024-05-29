Модель Виктория Боня сообщила, что ей предлагали 50 млн за ночь с олигархом. Знаменитость поделилась подробностями личной жизни в соцсети.

В 2024 году Виктория объявила о расставании с молодым бизнесменом. Боня не скрывает, что не обделена мужским вниманием. Светскую львицу окружают влиятельные поклонники, готовые на все ради ее внимания. Один из них был готов заплатить 50 млн рублей за время с Викторией. Модель выяснила, что настойчивый ухажер — миллиардер из списка Forbes. К слову, Боня отказалась от его предложения.

«Меня это и оскорбило, но и польстило. Просто задумайтесь! Человек был готов заплатить 50 млн, но только я не вещь и не продаюсь», — высказалась Виктория.

В последнее время Боня терпит неудачи в личной жизни. Несмотря на это, она надеется, что сможет обрести счастье.

«Я вообще поняла, что хочу 60-летнего старичка с палочкой, миллиардера. Хватит мне по мальчикам скакать!» — заявила Боня.

Ранее 44-летняя модель Виктория Боня рассказала о свидании с миллиардером в Каннах. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певец Никита Пресняков посетил «голый» день рождения актрисы Евы Эльфи в США.