«Должен быть богатым»: Виктория Боня отправилась на свидание в Каннах

44-летняя модель Виктория Боня рассказала о свидании с миллиардером в Каннах. Знаменитость поделилась откровением о личной жизни в соцсети.

В 2024 году Виктория объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. После неудачного романа Боня решила больше не связываться с молодыми, несостоявшимися мужчинами. Спустя время модель нашла зрелого, влиятельного ухажера в Каннах. Она отправилась с ним на свидание на яхту.

«Я не шутила, что следующий мужчина должен быть очень состоятельным и очень богатым. Я устала воспитывать детей. И сейчас, когда ко мне подходят молодые парни, я жестко отрубаю, даже не разговариваю. Хочу зрелого, состоятельного мужчину», — высказалась Боня.

Ранее Виктория Боня ответила критикам ее образа в Каннах. Подробности читайте в этой новости.

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