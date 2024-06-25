Модель Виктория Боня сообщила, что 12-летняя дочь будет жить и учиться в Англии. Знаменитость рассказала о переезде Анджелины в Telegram-канале.

Дочь Виктории сдавала экзамены в boarding school в Англии. На днях пришли результаты, согласно которым она зачислена в специализированную школу с конным спортом в Англии. Учеба начинается с сентября.

«У меня есть новость! Говорю вам об этом первым! Мы с Энджи прошли экзамены в школу в Англии», — сообщила Боня.

Напомним, что дочь Виктории — гражданка Монако: именно там девочка провела большую часть времени. Несмотря на это, сама Анджелина отдает предпочтение России. По ее словам, здесь у нее появились новые друзья и хобби.

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