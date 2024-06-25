Долги и отсутствие прибыли: у певицы Алсу начались проблемы с бизнесом

Певица Алсу потеряла на концертном агентстве почти 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, у певицы возникли проблемы с бизнесом. Алсу владеет концертным агентством ООО «Эксклюзив Арт», прибыль которого ушла в минус на 2,7 млн. Также источник утверждает, что ФНС заблокировала счета агентства из-за долга в 13 млн рублей.

На данный момент ни артистка, ни ее представители не комментировали сообщения о проблемах с бизнесом.

Ранее 40-летняя певица Алсу подтвердила связь мужа Яна Абрамова с Анастасией Решетовой. Знаменитость оставила лаконичный комментарий в соцсети. Подробности читайте в этой новости.

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