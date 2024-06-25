«Надо рожать!»: Виктория Боня переживает из-за отсутствия детей у 38-летней Бузовой

Блогер Виктория Боня обеспокоена жизнью коллеги Ольги Бузовой. Она призналась, что переживает, так как в 38 лет телеведущая все еще не стала мамой. По мнению экс-звезды «Дома-2», ей нужно скорее рождать.

В шоу «Злые языки» Виктория отметила, что женщины, которым уже за 30 лет, должны задумываться о детях, потому что, если долго ждать, можно и вовсе не забеременеть. В пример Боня привела Бузову, которая все никак не может наладить личную жизнь, хоть и давно мечтает о детях.

«Я вот за Ольгу Бузову тоже переживаю. Понимаю, карьера, все классно… Ну, блин… Надо рожать!» - озвучила свои мысли Виктория.

К слову, Ольга уже давно хочет и выйти замуж, и родить ребенка. Но пока ей не удалось встретить мужчину, с которым она смогла бы построить семью. На данный момент Бузова одинока, но не теряет надежды обрести счастье.

У самой же Виктории Бони есть дочь Анжелика, и в ближайшие пять лет она хочет усыновить еще одного ребенка.

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