Модель Виктория Боня отправилась к самому дорогому косметологу в Голливуде. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Виктория Боня уже несколько дней находится в Лос-Анджелесе. Модель решила воспользоваться случаем и посетить самого дорого косметолога в Голливуде. По словам знаменитости, услугами данного специалиста пользуются многие зарубежные артисты, в том числе и Ким Кардашьян.

Виктория сообщила, что 6 лет назад делала инъекции у этого косметолога. Тогда при помощи специалиста она получила «четкий подбородок». Спустя годы Боня решила повторить процедуру.

«Если ты приезжаешь в Голливуд, то будет странно не воспользоваться лучшими специалистами», — высказалась знаменитость.

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