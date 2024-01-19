«Все это видели»: Агата Муцениеце получила травму во время шоу

34-летняя актриса Агата Муцениеце упала во время шоу и получила травму. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Звезда «Закрытой школы» вернулась из отпуска и приступила к работе. 18 января Агата выступила в шоу «Абсолютно другая нага». Как выяснилось, во время мероприятия произошел неприятный инцидент: артистка запуталась в платье и упала, когда поднималась по лестнице на сцену. В результате падения она разбила колено.

«Умею, практикую. Да, все это видели», — пожаловалась знаменитость.

По словам Агаты, подобная ситуация произошла с ней впервые. Несмотря на полученную травму и публичный конфуз, актриса не расстроилась. Дело в том, что после падения публика ее поддержала. Этот момент она назвала лучшим за все шоу.

«Самое крутое, что может быть с артистом, — это когда он нелепо упал, а встал под аплодисменты. Ваша любовь меня подняла на руки», — высказалась Агата.

Ранее сообщалось о том, что актриса Агата Муцениеце вместе с детьми живет с миллионером Владимиром Перельманом. Подробности смотрите в этой статье.