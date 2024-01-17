Модель Виктория Боня хочет жить на две страны

Виктория Боня решила задуматься о переезде в Лос-Анджелес из-за «киношного света». Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.

В личном блоге Виктория заявила, что задумалась о переезде в Лос-Анджелес. Модель записала обращение, во время которого она отметила уникальность солнечного света в данном городе. По мнению Бони, Лос-Анджелес идеально подходит для съемок кино.

«Только здесь такое небо и такой солнечный свет. Он киношный. За него даже платить не надо», — высказалась знаменитость.

В конце своих рассуждений Виктория задумалась о том, чтобы приобрести в Лос-Анджелесе недвижимость и жить на две страны.

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