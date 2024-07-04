Модель Виктория Боня обвинила миллионера Алекса Смерфита в неуплате алиментов. Знаменитость пожаловалась на экс-возлюбленного в соцсети.

Как выяснилось, после расставания с бизнесменом Виктория самостоятельно воспитывает дочь и оплачивает все расходы. Более того, модель сообщила, что Алекс забрал у нее подаренную машину.

«Когда мы разъехались, он три месяца или полгода должен был оплачивать квартиру — он не платил, после этого даже забрал машину. Он не оплачивает ничего, никаких переездов моих с Анджелиной, если мы вылетаем, ни Uber, даже когда она ездит кататься на лошадях», — высказалась Виктория.

Модель отметила, что не осуждает экс-возлюбленного. При этом Боня заявила, что не смогла бы, будучи отцом, не участвовать в жизни ребенка.

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