«Я должен сейчас оправдываться?!»: Сафонов разозлился из-за вопроса о разводе с Савельевой

Актер Кирилл Сафонов резко ответил на слухи о разводе с певицей Сашей Савельевой. Он вышел из себя и заявил, что они расставаться не собираются, а все сообщения об этом неправдивые.

Уже довольно давно в Сети обсуждают, что в семье Сафонова и Савельевой кризис. Пользователи разводят артистов, которые уже 15 лет вместе. Но при этом сами супруги все домыслы опровергают. В новом интервью по поводу этой темы довольно эмоционально высказался Кирилл. Он признался, что даже обсуждать эти слухи не хочет.

По словам Сафонова, они с женой слишком заняты, чтобы обращать внимание на сплетни. Они не читают комментарии и новости и бороться с неправдой тоже не собираются.

«Мы сейчас в такой ситуации, я сейчас в такой ситуации… Ты спрашиваешь по поводу развода, и я должен сейчас оправдываться?! Нет, мы не разводимся, нет!» - заявил Кирилл на YouTube-канале Sheinkin40.

Актер рассказал, что сейчас в его браке все хорошо. Они с Сашей не ревнуют друг друга и во всем поддерживают. Секретом такой идиллии он назвал жизненный опыт.

Ранее Саша Савельева объяснила, почему завидует своему мужу Кириллу Сафонову.