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Опубликовано 27 июня 2024, 16:09
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44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем

44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем

© Starface.ru

44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем. Виктория заговорила о переменах в личной жизни в соцсети.

В начале 2024 года Боня объявила о расставании с молодым бизнесменом Русланом Гасановым. Как выяснилось, пара разошлась из-за ревности Руслана. Также модель неоднократно говорила, что ей нужен спутник, который старше ее. В личном блоге она намекнула, что нашла приглянувшегося ей мужчину. Виктория показала фото цветов, в которых была любовная записка на английском.

«Обожаю, когда мужчина внимательный. Девочки, вы видели эту красоту? Так романтично», — высказалась модель.

44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

При этом Виктория не стала раскрывать личность ухажера.

Ранее модель Виктория Боня сообщила, что 12-летняя дочь будет жить и учиться в Англии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бизнесмен Ян Абрамов попросил в суде время на примирение с 41-летней певицей Алсу. 27 июня 2024 года брак знаменитостей должен был быть расторгнут. Однако бизнесмен рассчитывает сохранить семью.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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