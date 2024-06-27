44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем
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44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем. Виктория заговорила о переменах в личной жизни в соцсети.
В начале 2024 года Боня объявила о расставании с молодым бизнесменом Русланом Гасановым. Как выяснилось, пара разошлась из-за ревности Руслана. Также модель неоднократно говорила, что ей нужен спутник, который старше ее. В личном блоге она намекнула, что нашла приглянувшегося ей мужчину. Виктория показала фото цветов, в которых была любовная записка на английском.
«Обожаю, когда мужчина внимательный. Девочки, вы видели эту красоту? Так романтично», — высказалась модель.
При этом Виктория не стала раскрывать личность ухажера.
Ранее модель Виктория Боня сообщила, что 12-летняя дочь будет жить и учиться в Англии. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что бизнесмен Ян Абрамов попросил в суде время на примирение с 41-летней певицей Алсу. 27 июня 2024 года брак знаменитостей должен был быть расторгнут. Однако бизнесмен рассчитывает сохранить семью.