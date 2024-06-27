44-летняя модель Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем. Виктория заговорила о переменах в личной жизни в соцсети.

В начале 2024 года Боня объявила о расставании с молодым бизнесменом Русланом Гасановым. Как выяснилось, пара разошлась из-за ревности Руслана. Также модель неоднократно говорила, что ей нужен спутник, который старше ее. В личном блоге она намекнула, что нашла приглянувшегося ей мужчину. Виктория показала фото цветов, в которых была любовная записка на английском.

«Обожаю, когда мужчина внимательный. Девочки, вы видели эту красоту? Так романтично», — высказалась модель.