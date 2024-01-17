Модель Наталья Водянова появилась на светском мероприятии вместе с мужем

Модель Наталья Водянова и Антуан Арно решили посетить показ Louis Vuitton в Париже. Об этом сообщает РБК.

16 января в Париже в рамках Недели моды прошел показ известного бренда. Коллекция была вдохновлена стилем ковбоев. Модели продемонстрировали джинсовые куртки с цветочными нашивками, ковбойские шляпы и пальто с бахромой. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Наталья Водянова. Примечательно, что модель вышла в свет не одна, а в компании супруга.

Для мероприятия Водянова выбрала костюм в шахматную клетку, дополнив его белым свитером и желтой сумкой с логотипом LV. Антуан отдал предпочтение более сдержанному образу. Он надел темно-синие брюки, водолазку и черное пальто.

Отметим, что супруги являются редкими гостями светских мероприятий. В последний раз они выходили в свет 3 месяца назад. Тогда Наталья и Арно посетили открытие выставки американского художника Марка Ротко.

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