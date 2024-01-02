С женихом и бывшим мужем: Виктория Боня поделилась пикантными подробностями отдыха в Коста-Рике

Телеведущая Виктория Боня решила провести первые дни 2024 года в Коста-Рике вместе с новым женихом Русланом Гасановым и бывшим мужем Алексом Смерфитом. Также в отпуск блогер взяла свою дочь, так что, вероятно, путешествие было устроено, чтобы познакомить отца Анджелины и самого подростка с возможным будущим супругом артистки.

В личном блоге Виктория опубликовала несколько фото с отдыха. На одном она запечатлела Смерфита с дочерью, а на другом - себя вместе с Гасановым. Раскрывать детали поездки она не стала, но отметила, что собрала свою «большую семью».

Отметим, что раньше Боня ни одного потенциального жениха не знакомила с бывшим мужем, что наталкивает на мысль, что с Русланом у нее действительно все серьезно. Телеведущая не скрывает, что ждет от возлюбленного следующего шага, а именно – предложения руки и сердца. Причем мечтает она получить заветное кольцо именно в Коста-Рике. Однако пока Гасанов не свободен и жениться на ней не может.

О том, что бизнесмен женат, стало известно, когда Виктория рассекретила личность нового бойфренда. Тогда же она не стала обходить тему его семейного положения и призналась, что с супругой Руслан давно не живет, и причиной их разрыва стала вовсе не новая любовь предпринимателя.

Ранее Виктория Боня рассказала, откуда у нее появляются большие деньги.