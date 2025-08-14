Модель Полину Диброву уличили в обмане после вопроса о предстоящем разводе. Знаменитость столкнулась с критикой в соцсети.

По данным СМИ, Полина разводится с Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. Причиной расставания стала ее измена с мужем подруги. В начале августа модель отказывалась от комментариев и лаконично отвечала «живем как жили». При этом Диброва пообещала, что сделает заявление 10 августа. Однако в назначенный срок Полина так и не вышла на связь с подписчиками.

«Снова обманула, получается», — написали пользователи Сети.

Вместо комментариев о разводе с Дибровым и измене Полина продолжает развивать свой женский клуб. Правда пока безуспешно. Россияне посоветовали девушкам не вступать в сообщество Дибровой и не знакомить ее с мужьями.

«Цирк! Господи, дай ума этим людям! Главное, им прятать мужей от Полины. Фальшь, показуха и дешевые понты. Ничего святого», — написали фолловеры.

Отметим, что Диброва по-прежнему не комментирует нападки хейтеров.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева разобрала образы Полины Дибровой. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт отметила, что в ее нарядах присутствует простота.

Также сообщалось, что Полина Диброва решилась на перемены во внешности после новостей о разводе.