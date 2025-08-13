«Могла бы позволить более креативные модели»: какие стилевые ошибки совершает Полина Диброва

Почти на всех фотографиях Полина Диброва позирует в трендовой одежде, с умеренным, неярким макияжем. Благодаря модельному прошлому жена Дмитрия грамотно подбирает наряды, подчеркивающие фигуру. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что у Полины выигрышный типаж внешности, привлекающий своей естественностью. При этом эксперт отметила, что в некоторых образах модели прослеживается простота: ей не хватает необычных фасонов и фактур. Коробцева поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Высокий рост позволяет Полине использовать широкий диапазон форм одежды, что она и делает. Выглядит она очень молодо, поэтому ей подходит практически все, что она носит. У Полины выигрышный типаж внешности, и ей удается практически всегда выглядеть органично и гармонично. Однако в её образах практически всегда присутствует определённая «простота», некоторая, я бы сказала, «домашность». Полина, обладающая модельной внешностью, могла бы позволить себе более креативные и авангардные модели. Вызывает симпатии и прическа Полины — распущенные, красивые волосы, всегда такие, как будто их слегка спутал ветерок… Возможно для съемок их следовало бы более тщательно укладывать, демонстрируя более ухоженный вид, но подчеркну, в ней все естественно, что и вызывает эмпатию. В этом, скорее всего, и заключена ее женская сила», — высказалась Надежда.