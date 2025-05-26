Модель Наталья Водянова вышла в свет в Риме с сыном Виктором от первого брака. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Риме состоялись открытие выставки и гала-ужина фонда Valentino. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Наталья. Для выхода в свет модель выбрала вечернее красно-черное платье с открытыми плечами. Водянова распустила волосы, накрасила губы красной помадой и надела кулон и часы на руку.

Примечательно, что на ковровой дорожке Наталья появилась с сыном, который редко выходит в свет. Виктор был рожден в браке с Джастином Портманом. На данный момент модель счастлива с Антуаном Арно, с которым вместе с 2011 года. Водянова родила от него сыновей Максима и Романа.

Ранее Светлана Бондарчук обиделась на Водянову, не пригласившую ее на вечеринку в ОАЭ. Подробности читайте в этой новости.

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