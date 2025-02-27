Светлана Бондарчук возмущена поступком Натальи Водяновой: больше не в списке друзей

Телеведущая Светлана Бондарчук призналась, что не получила приглашение от модели Натальи Водяновой на мероприятие в Дубае. Она рассчитывала посетить вечеринку, так как их всегда связывали теплые отношения. Но, вероятно, у Водяновой свои мысли на этот счет.

На днях модель организовала 20-летие благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Приглашения получили Ксения Собчак, Яна Рудковская и многие другие звезды, но не Бондарчук. Телеведущая решила публично высказаться на этот счет, так как обиделась на поступок Натальи.

«Мы снимали обложки, делали спецпроекты. И, конечно, я ожидала, что буду в списке гостей. Но, видимо, в этой ситуации были другие приоритеты», - недоумевает Светлана в личном Telegram-канале.

Отметим, что раньше Бондарчук не пропускала ни одно светское мероприятие и была в курсе всех событий в шоу-бизнесе. Однако в последнее время довольно редко выходит в свет. Телеведущая поясняла, что сосредоточила все свое внимание на семье — сейчас она воспитывает маленького сына Петра.

Ранее Светлана Бондарчук снялась на пляже с мужем, падчерицей и сыном.