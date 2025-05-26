«Нет возможности»: почему Жанна Эппле живет вместе с сыном

Известная актриса Жанна Эппле, звезда сериалов «Бальзаковский возраст» и «Два холма» откровенно рассказала о своей личной жизни в интервью Леди Mail. Она объяснила, почему живет вместе с сыном и его семьей.

Знаменитость живет вместе с младшим сыном Ефимом, его женой Александрой и их сыном Ермолаем.

«Ну, у нас нет возможности жить раздельно. Мы все не так много зарабатываем, чтобы позволить себе купить еще одну квартиру», — поделилась Эппле.

Жанна рассказала и о своей личной жизни. По ее словам, романтических отношений на данный момент у нее нет.

«Рядом со мною много любимых людей: моя семья, мои подруги… Но если вы спрашиваете о мужчине, то нет, его нет», — призналась женщина.

Актриса пояснила, какие качества ценит в мужчинах.

«Самое главное — ум и доброта», — добавила артистка.

Эппле призналась, что не думает о том, выйдет ли замуж. Она не хочет загадывать и живет сегодняшним днем.

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