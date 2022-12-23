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15:58, 23 декабря 2022
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Новые семейные тайны: 21-летний сын Водяновой стал отцом

Старший сын супермодели Натальи Водяновой рассказал об отцовстве и показал малыша.

Новые семейные тайны: 21-летний сын Водяновой стал отцом

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Старший сын российской супермодели Натальи Водяновой поделился своей радостью в социальных сетях. 21-летний Лукас рассказал, что стал отцом и опубликовал трогательное фото с крохой.

На кадрах юноша позирует с маленьким козленком, которому дали необычное имя Манука. Лукас признался, что рядом с новым питомцем чувствует себя очень счастливым.

«Неожиданный сюрприз на 21-й день рождения… кажется, я теперь отец: знакомьтесь, Манука! Спасибо всем за теплые поздравления», — написал звездный наследник в личном микроблоге.

Новые семейные тайны: 21-летний сын Водяновой стал отцом

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники оценили милый снимок Лукаса и написали множество комментариев. Некоторые отметили, что Наталья вырастила очень доброго и симпатичного юношу, который в будущем будет хорошим отцом.

Напомним, что сын знаменитости в прошлом году уехал из родительского дома. Он живет в Штатах, где учится в местном вузе. К семье во Францию парень предпочитает приезжать на каникулах. Пока неизвестно, где будет жить его «малыш».

Ранее мы писали о младшей сестре Водяновой, которая тоже живет в США. Ее появление стало шоком для поклонников супермодели, ведь о ее существовании до этого не было известно. СМИ даже предполагали, что это дочь Натальи, которую она отдала, когда была совсем молоденькой. Недавно первый возлюбленный красавицы прокомментировал слухи об этом.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Наталья Водянова
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