Новые семейные тайны: 21-летний сын Водяновой стал отцом
Старший сын супермодели Натальи Водяновой рассказал об отцовстве и показал малыша.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Старший сын российской супермодели Натальи Водяновой поделился своей радостью в социальных сетях. 21-летний Лукас рассказал, что стал отцом и опубликовал трогательное фото с крохой.
На кадрах юноша позирует с маленьким козленком, которому дали необычное имя Манука. Лукас признался, что рядом с новым питомцем чувствует себя очень счастливым.
«Неожиданный сюрприз на 21-й день рождения… кажется, я теперь отец: знакомьтесь, Манука! Спасибо всем за теплые поздравления», — написал звездный наследник в личном микроблоге.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники оценили милый снимок Лукаса и написали множество комментариев. Некоторые отметили, что Наталья вырастила очень доброго и симпатичного юношу, который в будущем будет хорошим отцом.
Напомним, что сын знаменитости в прошлом году уехал из родительского дома. Он живет в Штатах, где учится в местном вузе. К семье во Францию парень предпочитает приезжать на каникулах. Пока неизвестно, где будет жить его «малыш».
Ранее мы писали о младшей сестре Водяновой, которая тоже живет в США. Ее появление стало шоком для поклонников супермодели, ведь о ее существовании до этого не было известно. СМИ даже предполагали, что это дочь Натальи, которую она отдала, когда была совсем молоденькой. Недавно первый возлюбленный красавицы прокомментировал слухи об этом.