Новые семейные тайны: 21-летний сын Водяновой стал отцом

Старший сын российской супермодели Натальи Водяновой поделился своей радостью в социальных сетях. 21-летний Лукас рассказал, что стал отцом и опубликовал трогательное фото с крохой.

На кадрах юноша позирует с маленьким козленком, которому дали необычное имя Манука. Лукас признался, что рядом с новым питомцем чувствует себя очень счастливым.

«Неожиданный сюрприз на 21-й день рождения… кажется, я теперь отец: знакомьтесь, Манука! Спасибо всем за теплые поздравления», — написал звездный наследник в личном микроблоге.