Наталья Водянова скрыла живот под шубой на подиуме после слухов о беременности

42-летняя модель Наталь Водянова вышла на подиум в шубе после слухов о беременности. Звезда приняла участие в показе бренда Stella McCartney, который прошел 4 марта в рамках Недели моды в Париже. Видео с ее выходом на подиум было опубликовано в соцсетях.

Наталья закрыла показ, прогуливаясь в белой объемной шубе из искусственного меха с длинным шлейфом. Супермодель дополнила образ высокими сапогами на каблуках белого цвета. Ее стилисты создали легкую укладку, а визажисты подчеркнули ее естественную красоту нежным макияжем.

Напомним, что Наталья Водянова и Антуан Арно состоят в отношениях с 2011 года, но узаконили свой брак лишь в 2020 году. Супруги воспитывают двоих общих детей — девятилетнего Максима и семилетнего Романа, а также троих детей супермодели от ее предыдущего брака с британским аристократом Джастина Портманом: 22-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 16-летнего Виктора.

В конце января появились слухи о возможной беременности Натальи Водяновой. Она вышла на публику в длинном золотом платье-кольчуге и с сумкой из коллекции Dior. Поклонники обратили внимание на изменения в ее фигуре и предположили в комментариях, что она ожидает ребенка, однако женщина никак не прокомментировала эти слухи.

Ранее мы писали о том, что певец Дмитрий Колдун вышел в свет с женой Викторией. В комментариях поклонники отметили, что супруга артиста очень похорошела.