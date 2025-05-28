Модель Елена Перминова восхитила 29-летнего бойфренда фигурой в белом платье
© Can Nguyen/Capital Pictures/Capital Pictures/East News
Модель Елена Перминова восхитила 29-летнего бойфренда фигурой в белом платье. Елена поделилась новыми кадрами в соцсети.
В личном блоге Елены появились кадры в платье с корсетом и на высоких каблуках. Модель не скрывала, что ей понравился образ, который она назвала самым женственным в своем гардеробе.
«Золотой час в моем самом женственном платье», — подписала она снимки.
Наряд Елены подчеркнул ее стройную фигуру и собрал восторженные отзывы в комментариях.
«Господи, какая вы шикарная женщина», — написали подписчики.
Отреагировал на публикацию и Тарас Романов, с которым модель состоит в отношениях.
«Мое солнышко», — восхитился он.
Ранее 29-летний бойфренд Елены Перминовой признался, что хотел бы создать семью. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Марию Погребняк высмеяли в Сети из-за наряда на выпускной сына.