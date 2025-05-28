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Опубликовано 28 мая 2025, 11:39
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Модель Елена Перминова восхитила 29-летнего бойфренда фигурой в белом платье

Модель Елена Перминова восхитила 29-летнего бойфренда фигурой в белом платье

© Can Nguyen/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Модель Елена Перминова восхитила 29-летнего бойфренда фигурой в белом платье. Елена поделилась новыми кадрами в соцсети.

В личном блоге Елены появились кадры в платье с корсетом и на высоких каблуках. Модель не скрывала, что ей понравился образ, который она назвала самым женственным в своем гардеробе.

«Золотой час в моем самом женственном платье», — подписала она снимки.

Модель Елена Перминова восхитила 29-летнего бойфренда фигурой в белом платье

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Наряд Елены подчеркнул ее стройную фигуру и собрал восторженные отзывы в комментариях.

«Господи, какая вы шикарная женщина», — написали подписчики.

Отреагировал на публикацию и Тарас Романов, с которым модель состоит в отношениях.

«Мое солнышко», — восхитился он.

Ранее 29-летний бойфренд Елены Перминовой признался, что хотел бы создать семью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Марию Погребняк высмеяли в Сети из-за наряда на выпускной сына.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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