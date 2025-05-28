Модель Елена Перминова восхитила 29-летнего бойфренда фигурой в белом платье. Елена поделилась новыми кадрами в соцсети.

В личном блоге Елены появились кадры в платье с корсетом и на высоких каблуках. Модель не скрывала, что ей понравился образ, который она назвала самым женственным в своем гардеробе.

«Золотой час в моем самом женственном платье», — подписала она снимки.