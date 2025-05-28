«Это не пляжная вечеринка»: Марию Погребняк высмеяли в Сети из-за наряда на выпускной сына

Блогерша Мария Погребняк столкнулась с насмешками и критикой в Сети из-за своего наряда, который подобрала для выпускного сына. Звезда реалити надела желтое облегающее платье с глубоким декольте, однако многие пользователи посчитали образ неуместным.

Старший сын Марии в этом году заканчивает школу, и блогерша решила подготовиться к этому событию. Она не стала выбирать скромные платья и классические костюмы, как другие родители, а купила весьма отрытый наряд.

«Та самая мама на выпускном у сына», - так высказалась Погребняк о своем образе.

Некоторые пользователи похвалили Марию за смелость и отметили, что она отлично выглядит. Однако большинству наряд знаменитости не понравился. В комментариях подчеркнули, что не так должна выглядеть мама на выпускном у ребенка. Также некоторые посчитали, что сам сын Погребняк будет недоволен, если мама придет в школу в таком виде.

«Парень сгорит со стыда», «Стильно, но не для выпускного сына, к сожалению. Слишком откровенно. В таком лучше на свидание с мужем», «Наряд для выпускного странный. Новой грудью перед одноклассниками трясти, ну такое», «Это не пляжная вечеринка. Просто испортит день сыну», - возмущаются пользователи.

К слову, Мария давно не обращает внимание на хейтеров, поэтому предпочитает не отвечать на негативные комментарии в свой адрес.

Ранее Мария Погребняк рассказала о знакомстве со вторым мужем.