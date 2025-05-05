Скоро свадьба? Молодой избранник Перминовой заявил о готовности создать семью

29-летний бойфренд Елены Перминовой признался, что хотел бы создать семью. Тарас Романов рассказал о планах на будущее изданию Vmagazine.

После расставания с Александром Лебедевым модель закрутила роман с Тарасом, который младше на 10 лет. Однако, судя по всему, разница в возрасте их не смущает. В новом интервью Романов признался, что готов к созданию семьи и хочет ее обеспечивать. Помимо этого, Тарас мечтает о собственном бизнесе.

«Лично я хотел бы создать семью и обеспечивать ее наилучшим из возможных способов. Путешествовать по миру в поисках приключений, выступать в крупнейших музыкальных шоу, строить бизнес-империи», — высказался он.

Тарас заявил, что добивается поставленных целей благодаря спортивной дисциплине. Одним из его методов мотивации является отказ от еды по утрам.

«Каждый день я просыпаюсь и несколько часов не ем и не пью ничего, кроме черного кофе. Стимулирующее действие кофеина пробуждает во мне зверя. Это помогает во время долгих прогулок или пробежек, когда я представляю, где я хочу быть и кем я хочу быть», — резюмировал Тарас.

Напомним, Тарас — манекенщик. Избранник Елены в 20 лет начал сотрудничество с ведущими модельным агентствами Нью-Йорка, Парижа, Милана. Он выходил на подиумы и представлял такие бренды, как Dolce&Gabbana Beauty и Valentino.

Ранее Елена Перминова ответила на обвинения в растрате миллионов олигарха Лебедева. Подробности читайте в этой новости.