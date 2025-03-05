Модель Анастасия Костенко без Дмитрия Тарасова улетела на Мальдивы с детьми. Супруга футболиста сообщила об отъезде из России в соцсети.

В личном блоге Анастасии появился ролик, записанный на побережье среди пальм. Как выяснилось, модель вместе с четырьмя детьми улетела на Мальдивы, а Дмитрий остался в России. Костенко не стала уточнять, взяла ли она с собой маму или няню для наследников. Вместо этого она сообщила, что перелет прошел благополучно.

Анастасия прилетела в отель, в котором была в прошлом году с семьей. Вероятно, она согласилась отправиться в путешествие одной, потому что ей знакомо место.

Также модель опубликовала фото, которым намекнула на возможный приезд Тарасова, задержавшегося на вечеринке в Казани.

«Ждем нашего Дмитрия Тарасова. Прыщ мой тоже ждет», — с юмором подписала селфи Анастасия.

Ранее сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов стал манекенщиком и впервые вышел на подиум. Подробности читайте в этой новости.

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