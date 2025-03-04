«Об меня какая-то кочерга ударилась»: Ольга Бузова улетела в Дубай и пожаловалась на тяжелые условия

Поющая телеведущая Ольга Бузова улетела из России и пожаловалась на ограничения в отпуске. Как оказалось, для отдыха исполнительница хита «Мало половин» выбрала Дубай, где сейчас слишком ветрено.

«Мои хорошие, купаться нежелательно. Очень сильные волны, поэтому только ножки мочу. Я зашла как-то в воду, об меня какая-то кочерга ударилась, поэтому лучше не рисковать», — рассказала Бузова в личном блоге.

Она также отметила, что позволила себе в отпуске забыть о спорте и наслаждаться любимыми блюдами.

«Мы допустили просто катастрофическую ошибку в рамках выходных. Мы очень плотно пообедали, поэтому, когда пришли на ужин, было так вкусно, что мы просто объелись», —поделилась Ольга.

При этом в этот же день отправилась в греческий ресторан, где ни в чем себе не отказывала.

«Мы не пьем особо, так, бокал для атмосферы, поэтому ужин даже в хорошем ресторане обходится не супер дорого», — заключила Ольга.

Ранее поэт-песенник Александр Шаганов, сотрудничавший с Аллой Пугачевой и Софией Ротару, признался в симпатии к поющей телеведущей Ольге Бузовой. Он заявил, что разрешил бы ей исполнять свои песни.