Из футболиста в манекенщики: Дмитрий Тарасов хватается за любую работу после провала своего проекта

Экс-футболист Дмитрий Тарасов решил попробовать себя в новой сфере после провала своего проекта с рэпером T-killah. Он променял спорт на подиум и стал манекенщиком.

Недавно стало известно, что спонсоры отказались финансировать команду Тарасова в медиалиге, которую он собрал после завершения профессиональной футбольной карьеры. Возможно, именно эти проблемы поспособствовали тому, что Дмитрий стал в срочном порядке искать другой источник заработка, ведь у него четверо детей. И он подался в модели.

Выяснилось, что Тарасов начал сотрудничество с брендом одежды для фитнеса. Причем он участвует не только в фотосессиях, но и в показах, несмотря на то, что подобного опыта у него раньше не было.

«Новый опыт! Впервые на подиуме! Спасибо за доверие», - сообщил спортсмен в соцсети.

Напомним, что жена Дмитрия Анастасия Костенко – профессиональная модель. Однако после свадьбы она поставила карьеру на паузу из-за семьи. Сейчас девушка сосредоточена на воспитании четырех детей.

Ранее Анастасия Костенко намекнула на пятую беременность.