Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в платье от бренда Vetements
© Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в платье от бренда Vetements. Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.
После продолжительной паузы модель вернулась на мировые подиумы. На данный момент Алеся находится на Неделе моды в Париже, которая стартовала 21 января. В личном блоге она опубликовала снимки с примерки бренда Vetements. На одном кадре Кафельникова позирует в кружевной юбке со шлейфом, а на другом — в черном корсетном платье с разрезом на бедре. Алеся сделала нюдовый макияж, небрежную укладку и восхитила подписчиков своим образом.
«Кошечка! Как всегда прекрасны. Вот это талия! Как я мечтаю о такой фигуре! Идеальная», — написали подписчики.
Напомним, что модель смогла восстановить фигуру после родов. 4 года назад она родила дочь Киру от Георгия Петришина.
Ранее сообщалось, что муж модели Алеси Кафельниковой Петришин вновь погряз в многомиллионных долгах. Подробности читайте в этой новости.
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