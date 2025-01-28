Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в платье от бренда Vetements. Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.

После продолжительной паузы модель вернулась на мировые подиумы. На данный момент Алеся находится на Неделе моды в Париже, которая стартовала 21 января. В личном блоге она опубликовала снимки с примерки бренда Vetements. На одном кадре Кафельникова позирует в кружевной юбке со шлейфом, а на другом — в черном корсетном платье с разрезом на бедре. Алеся сделала нюдовый макияж, небрежную укладку и восхитила подписчиков своим образом.

«Кошечка! Как всегда прекрасны. Вот это талия! Как я мечтаю о такой фигуре! Идеальная», — написали подписчики.