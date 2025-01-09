Муж модели Алеси Кафельниковой Петришин вновь погряз в многомиллионных долгах

Муж модели Алеси Кафельниковой Георгий Петришин вновь погряз в долгах. По данным Super.ru, на сегодняшний день с него требуют 19,5 млн рублей.

Финансовое положение Петришина в последние годы оставляет желать лучшего. Еще в январе 2023 года Федеральная служба судебных приставов требовала взыскать с него 20 млн рублей. Сообщалось, что супруг модели понабрал займов и кредитов, которые не спешил возвращать. Однако за 12 месяцев большую часть он все же выплатил. И не успел порадоваться, как вновь столкнулся с проблемами.

На сайте ФССП указано, что Георгий должен приставам почти 20 млн рублей. Также за ним числится долг перед налоговой в размере 12 тысяч рублей.

К слову, муж Кафельниковой сейчас строит карьеру за границей. С августа 2024 года он является директором компании Cirtex. Она специализируется на разработке технологий для переработки текстильных отходов.

Ранее Алеся Кафельникова приняла участие в съемке для нового бренда одежды. Напомним, что она недавно возобновила модельную карьеру.