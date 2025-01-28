Понарошку воспользовалась номинацией Борисова на «Оскар» для рекламы медитаций

Бывшая ведущая МTV Ирена Понарошку воспользовалась номинацией актера Юры Борисова на «Оскар» для рекламы свих медитаций. Когда-то он озвучил медитацию в ее приложении – в связи с последними событиями в карьере артиста знаменитость не упускает возможности похайпиться.

Об этом написал Telegram-канал «Светский интроверт».

«Для Юры Борисова – Оскар. Для вас – его бархатный голос в Prosto», - говорится в ее публикации в соцсетях.

Также предлагается послушать самые популярные курсы, озвученные Борисовым.

«Практики под голос Юры – это любовь тысяч пользователей», - говорится в другой публикации.

Авторы Telegram-канала отмечают, что в Голливуде после номинации на «Оскар» актеры становятся лицами мировых fashion-брендов, «а у нас — рекламируют приложение для медитаций от бывшей ведущей МTV».

Ранее сообщалось, что Борисов повысил гонорар за съемочный день. Еще месяц назад его смена стоила 600-800 тыс. рублей, но после номинации на «Оскар» гонорар вырос до 2 млн.