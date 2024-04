Многомиллионный гонорар: сколько получила группа «Тату» за 15 минут на сцене в Минске

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что группа «Тату» получила 20 миллионов рублей за 15-минутный концерт в Минске. Тогда Юлия Волкова и Лена Катина воссоединились на сцене.

«Участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 млн рублей каждая», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

Эксперта удивило, что за исполнение всего нескольких песен девушки смогли выручить такую «солидную сумму». При этом солистки группы «Тату» являются не самыми популярными в российском шоу-бизнесе.

Напомним, что громкое выступление состоялось в сентябре 2022 года. Солистки воссоединились спустя 9 лет. На сцене в Минске они исполнили свои хиты: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». При этом артистки в интервью заявляли, что не планируют воссоединение, а данный концерт «разовая акция».

