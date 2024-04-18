Продюсер Лавров раскрыл гонорары оставшейся без псевдонима Глюкозы

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, зарабатывает на корпоративах около 20-30 тысяч евро (2-3 млн рублей —прим. «Страсти»). Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Лавров.

«Да, у Наташи нет тех туров, которые были раньше. Да они ей в принципе и не нужны. Она финансово независима, есть богатый муж (бизнесмен Александра Чистяков. — прим. «Страсти»). Денег, думаю хватает», - сказал эксперт в беседе с порталом The Voice.

Как пояснил Лавров, Глюкоза не гастролирует, но иногда появляется на сцене, так как без нее артист просто «умирает».

Ионова-Чистякова стала популярна благодаря Максиму Фадееву, написавшему для нее хиты «Невеста» и «Шуга». После скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой продюсер отказался от дальнейшего сотрудничества с Натальей. Более того, он анонсировал перезапуск проекта. Уже 19 апреля Максим представит певицу, заменившую Наталью.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Фадеев мстит 37-летней певице Ионовой. Он также выразил уверенность, что продюсер не сможет повторить успех с Глюкозой.