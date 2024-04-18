«ЗОЖ-картину нарушает бутылка виски»: раскрыт райдер Александра Реввы

Александр Ревва построил успешную карьеру в шоу-бизнесе. Он снимался в кино, вел известные передачи и создавал песни, которые полюбились публике. На сегодняшний день артист почти нигде не выступает, но при этом преданные фанаты ждут его возвращения. Что происходит с карьерой Реввы? Что позволило ему стать любимцем публики? Об этом изданию «Страсти» рассказала концертный директор Ольга Оркина.

По мнению Ольги, популярность Реввы можно объяснить тремя факторами. В первую очередь, она отметила уникальное чувство юмора Александра, «умение играть на абсурдности жизни» и его открытость в общении с публикой. Также Ольга считает, что на медийность артиста повлияло участие в шоу «Ревва и Степаненко» и Comedy Club.

«Всего за 5 миллионов рублей вы можете пригласить Артура Пирожкова выступить на вашем мероприятии. Вас ожидает билет в бизнес-классе, исключительно у окна, трансфер, проживание в элитном отеле с максимальной шумоизоляцией в номере, доступом к спа, спортзалу и услугам гримеров, а также обеспеченная охрана. Зарубежным фанатам также выпала возможность пригласить артиста на свои события. Однако им придется заплатить за это в два раза больше – уже 10 миллионов рублей», — высказалась Ольга.

По словам Оркиной, Ревва не любит незапланированных встреч с фанатами и избегает прямого общения с заказчиками. Вся связь — через его директора.

«Красоте в райдере уделено особое внимание. Отдельно обговаривается, что Ревва приезжает со своим стилистом (за него принимающая сторона выкладывает 20 00 рублей). Но если бьюти-гуру по каким-то причинам занят, организаторы обязаны предоставить другого специалиста по макияжу и укладке (строго на фен — предупреждают представители артиста). В меню — вода Perrier и Evian, чай и кофе (ни в коем случае не растворимый), соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи, а также орехи и ягоды. ЗОЖ-картину нарушает только бутылка виски Macallan Fine Oak. Без благородного напитка 18-летней выдержки Александр Ревва даже не подумает к вам приехать. Ну и вишенкой на этом торте самолюбования выступают суточные — по 100 евро для маэстро и его директора по 50 для каждого из 14 членов команды», — резюмировала концертный директор.

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