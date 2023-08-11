«Много ложной информации»: попавшая в ДТП Лада Дэнс раскрыла правду о своем состоянии

Певица Лада Дэнс впервые вышла на связь после ДТП и рассказала о своем состоянии. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог артистки.

По словам Лады, «в СМИ выходит много ложной информации» о ней. Вот почему знаменитость призвала поклонников не доверять журналистам. Певица призналась: на данный момент ей морально тяжело вести личный блог. Несмотря на это, она пообещала, что в скором времени расскажет всю правду о произошедшем ДТП.

Также Дэнс поспешила успокоить фанатов и заявила, что в ее состоянии ухудшений нет. «С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — пояснила артистка.

Знаменитость не скрывает, что сейчас переживает сложный период. Однако вера и поддержка россиян дарят ей силы для скорейшего восстановления.

Напомним, в результате аварии знаменитость получила черепно-мозговую травму и многочисленные повреждения лица.

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