«Много думала об этом»: Юлия Савичева высказалась о возможности ухода со сцены

Известная певица Юлия Савичева рассказала о карьерных планах на будущее. Ее слова приводит «Петербургский дневник».

Как призналась артистка, в настоящий момент она не собирается уходить со сцены. При этом в планах звезды есть открытие собственного продюсерского центра.

«Я много думала об этом. С удовольствием подсказываю молодым исполнителям, если у меня спрашивают совета. Но мое время в этом плане еще не пришло», - поделилась исполнительница.

Савичева также упомянула певца Григория Лепса, которому удается совмещать творческую деятельность с управлением продюсерским центром. В то же время певица подчеркнула, что ей пока рано акцентировать свое внимание на новом виде деятельности, поскольку у нее пока недостаточно опыта для этого.

Ранее Юлия Савичева поделилась подробностями романа с абьюзером.

Также Савичева рассказала, что никогда не делала «уколов красоты».