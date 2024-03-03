«Этого ни в коем случае нельзя делать»: Юлия Савичева рассказала о романе с абьюзером

Певица Юлия Савичева призналась в интервью Kp.ru, что состояла в отношениях с абьюзером. Причем о романе с мужчиной-абьюзером артистка даже сняла клип «Не до любви». Однако, по словам звезды, в том, что она встречала таких людей в жизни, есть ее вина.

«Да, у меня были такие люди в жизни. И судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — заявила исполнительница хита «Если в сердце живет любовь».

Кроме того, Юлия Савичева подчеркнула, что у нее в семье не абсолютный матриархат. Артистка отметила, что есть вопросы, в которых она доверяет супругу, композитору Александру Аршинову. Однако, по признанию звезды, в работе она строга.

«Все же есть моменты, которые решает исключительно муж, и я ему доверяю в этом плане. А вот в профессии иначе: у меня все музыканты ходят по струнке!» — поделилась Юлия Савичева.

Напомним, Юлия Савичева состоит в браке с композитором Александром Аршиновым с 2014 года. В 2017 году у супругов родилась дочь Анна.

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